Синтаксический разбор предложения Берег покрывали камыши осока
Русский язык
Синтаксический разбор предложения Берег покрывали камыши осока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берег( допол.) покрывали (сказ.) камыши (подлеж.) осока (дополн). (повеств., невоскл., простое, грам. основа - камыши покрывали, распростр., двусостав., не осложнено)
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