Перечислите условия промышленного переворота в Англии в 18 веке срочно

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В период XVII века Англия начала обгонять мирового лидера Голландию по темпам роста капиталистических мануфактур, а позже и в мировой торговле и колониальной экономике. Промышленная революция в Великобритании начались с текстильной промышленности. Изобретение в 1733 г. летучего челнока увеличило спрос на пряжу. В 1738 г. была создана машина, прявшая нить без участия человеческих рук. В 1771 г. в Кромфорде близ Дерби начала работать прядильная фабрика Аркрайта где такие машины приводились в движение водяным колесом. К 1780 г. в Англии насчитывалось 20, а еще через 10 лет — 150 подобных прядильных фабрик и на многих из этих предприятий работало по 700—800 человек.[1] Затем водяное колесо начали заменять паровой машиной. В период с 1775 по 1800 г. заводы Уатта и Болтона в Сохо выпустили 84 паровые машины для хлопчатобумажных фабрик, 9 машин — для шерстяных фабрик, 30 — для каменноугольных копей, 22 — для медных копей, 28 — для металлургических заводов.[2] Увеличение числа машин вызвало повышенную потребность в металле и это потребовало развития металлургии. В 1735 г. Дарби впервые освоил выплавку чугуна на каменном угле вместо древесного угля. В 1784 г. Генри Корт разработал процесс пудлингования. Развернулось сооружение каналов, позволявших перевозить уголь и металлы. [1] В 1810 г. в Англии насчитывалось 5 тыс. паровых машин, а в следующие 15 лет число их утроилось.[3] К середине XIX века ручное ткачество в Великобритании почти совершенно исчезло. В текстильной промышленности большую роль сыграл так называемый сельфактор, обеспечивший механизацию прядильных процессов. С 1830 по 1847 г.- производство металла в Англии возросло более чем в 3 раза. Применение горячего дутья при плавке руды, начавшееся в 1828 г., втрое сократило расход топлива и позволило использовать в производстве низшие сорта каменного угля, С 1826 по 1846 г. экспорт железа и чугуна из Великобритании увеличился в 7,5 раза.[4] промышленная революция считается завершенной с появлением машиностроения (когда машины производят машины). Это означало создание строгальных, токарных, фрезерных, штамповальных станков.