Здравствуйте.мне нужно найти в предложение подчеркнуть 1)мягкие согласные. Жили б??ли на свете дед и баба.2)твердые соглассные. Жили они,жили и состарились.3) глухие. А детей у них небыло. И 4)звонкие. И очень они о том горевал...
Русский язык
Здравствуйте.мне нужно найти в предложение подчеркнуть 1)мягкие согласные. Жили б??ли на свете дед и баба.2)твердые соглассные. Жили они,жили и состарились.3) глухие. А детей у них небыло. И 4)звонкие. И очень они о том горевали. Помогите.
Ответ(ы) на вопрос:
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Мягкие согласные: л, в, т, д. твердые согласные: ж, с, т. глухие согласные: т, х. звонкие согласные: н, м, г, р, в, л.
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