Здравствуйте.мне нужно найти в предложение подчеркнуть 1)мягкие согласные. Жили б??ли на свете дед и баба.2)твердые соглассные. Жили они,жили и состарились.3) глухие. А детей у них небыло. И 4)звонкие. И очень они о том горевал...

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Здравствуйте.мне нужно найти в предложение подчеркнуть 1)мягкие согласные. Жили б??ли на свете дед и баба.2)твердые соглассные. Жили они,жили и состарились.3) глухие. А детей у них небыло. И 4)звонкие. И очень они о том горевали. Помогите.

Автор: Гость