Государство z включает в тебя территории субъектов, обладающих определённой само??тоятельностью в решении ряда вопросов. Парламент имеет двухпалатную структуру , субъекты имеют право принятия собственной конституции. На основе ...
Обществознание
Государство z включает в тебя территории субъектов, обладающих определённой само??тоятельностью в решении ряда вопросов. Парламент имеет двухпалатную структуру , субъекты имеют право принятия собственной конституции. На основе приведённых данных можно сделать вывод, что Z это 1.)федеративное государство 2.) монархия 3.)унитарное государство 4.)республика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю это 1)Федеративное государство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Разметили 2 участка земли одинаковой площади. первый участок земли был квадратный, длинной 12м , а второй прямоугольный длиной 36м, найди периметр ...
Математика
ПОМОГИТЕ № 328 стороны пятиугольника пронумеровали,Первая сторона равна 4 см ,а каждая следущая сторона на 2 см длинее предыдущей вычислите перимет...
Математика
Русский язык