Государство z включает в тебя территории субъектов, обладающих определённой само??тоятельностью в решении ряда вопросов. Парламент имеет двухпалатную структуру , субъекты имеют право принятия собственной конституции. На основе ...

Обществознание

Государство z включает в тебя территории субъектов, обладающих определённой само??тоятельностью в решении ряда вопросов. Парламент имеет двухпалатную структуру , субъекты имеют право принятия собственной конституции. На основе приведённых данных можно сделать вывод, что Z это 1.)федеративное государство 2.) монархия 3.)унитарное государство 4.)республика

Автор: Гость