Государство z включает в тебя территории субъектов, обладающих определённой само??тоятельностью в решении ряда вопросов. Парламент имеет двухпалатную структуру , субъекты имеют право принятия собственной конституции. На основе ...

Обществознание
Государство z включает в тебя территории субъектов, обладающих определённой само??тоятельностью в решении ряда вопросов. Парламент имеет двухпалатную структуру , субъекты имеют право принятия собственной конституции. На основе приведённых данных можно сделать вывод, что Z это 1.)федеративное государство 2.) монархия 3.)унитарное государство 4.)республика
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Автор: Гость
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Гость:
Я думаю это 1)Федеративное государство
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