Вычислите значение алгебраической суммы (- 2/3 + ( + 6 целых 4/5 ) + ( - 5/6 +( -2,3))

Математика
Вычислите значение алгебраической суммы (- 2/3 + ( + 6 целых 4/5 ) + ( - 5/6 +( -2,3))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(- 2/3 + ( + 6 4/5 ) + ( - 5/6 +( -2,3)) = - 2/3 + 6 4/5  - 5/6  -2,3= - 2/3  - 5/6  + 6 4/5  -2,3=-4/6-5/6+6,8-2,3=- 9/6+4,5=-3/2+4,5=-1,5+4,5=3
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