Для приготовления вишнёвого варенья на 2 части вишни берут 3 части сахара (по массе).солько вишнм и сколько сахара пошло наваренье, если сахара пошло на 7кг600г больше, чем вишни

Математика

Для приготовления вишнёвого варенья на 2 части вишни берут 3 части сахара (по массе).солько вишнм и сколько сахара пошло наваренье, если сахара пошло на 7кг600г больше, чем вишни

Автор: Гость