Для приготовления вишнёвого варенья на 2 части вишни берут 3 части сахара (по массе).солько вишнм и сколько сахара пошло наваренье, если сахара пошло на 7кг600г больше, чем вишни
Математика
Для приготовления вишнёвого варенья на 2 части вишни берут 3 части сахара (по массе).солько вишнм и сколько сахара пошло наваренье, если сахара пошло на 7кг600г больше, чем вишни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+7600=3х-х= - 7600 | : (-1)х= 76001) 7600 * 2 = 15кг200г пришлось на вишню2) 7600 + 15200= 22кг800г сахараОтвет: 22кг800г, 15кг200г.
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