Где здесь 3 абзаца??? Они в таком случае криво упадали согласно ветру,в таком случае вертикально укладывались в влажную травку. Листья валились время и ночи. Начался листопад Этот ливень шёл месяцами. Леса моросили дождико...

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Где здесь 3 абзаца??? Они в таком случае криво упадали согласно ветру,в таком случае вертикально укладывались в влажную травку. Листья валились время и ночи. Начался листопад Этот ливень шёл месяцами. Леса моросили дождиком облетавшей листвы.

Автор: Гость