Где здесь 3 абзаца??? Они в таком случае криво упадали согласно ветру,в таком случае вертикально укладывались в влажную травку. Листья валились время и ночи. Начался листопад Этот ливень шёл месяцами. Леса моросили дождико...

Русский язык
Где здесь 3 абзаца??? Они в таком случае криво упадали согласно ветру,в таком случае вертикально укладывались в влажную травку. Листья валились время и ночи. Начался листопад Этот ливень шёл месяцами. Леса моросили дождиком облетавшей листвы.
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Гость:
В каком  смысле???Что нужно сделать?
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