Разность неизвесного числа и числа 286 увеличить на 192 и получили 405 найди неизвестное число

Математика
Разность неизвесного числа и числа 286 увеличить на 192 и получили 405 найди неизвестное число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х-286+192=405 х-94=405 х=405+94 х=499
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