Помогите!!! Определите, к каким группам вещей могут относиться следующие объекты: , река Тибр, раб Стих, кувшин вина, лошадь и повозка, оливковое дерево, гончарная мастерская, амфитеатр Колизей, вулкан Везувий, кольцо домовлад...
Право
Помогите!!! Определите, к каким группам вещей могут относиться следующие объекты: , река Тибр, раб Стих, кувшин вина, лошадь и повозка, оливковое дерево, гончарная мастерская, амфитеатр Колизей, вулкан Везувий, кольцо домовладыки, мешок муки.
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