Помогите!!! Определите, к каким группам вещей могут относиться следующие объекты: , река Тибр, раб Стих, кувшин вина, лошадь и повозка, оливковое дерево, гончарная мастерская, амфитеатр Колизей, вулкан Везувий, кольцо домовлад...

Право

Помогите!!! Определите, к каким группам вещей могут относиться следующие объекты: , река Тибр, раб Стих, кувшин вина, лошадь и повозка, оливковое дерево, гончарная мастерская, амфитеатр Колизей, вулкан Везувий, кольцо домовладыки, мешок муки.

Автор: Гость