В саду рослик 32 дерева. Яблонь на 4 дерева больше ,чем груш, вишен на 2 дерева больше, чем слив ,и в 4 раза больше,чем груш. Определите сколько яблоневых, грушевы, сливовох и вишневый деревьев растет в саду в отдельности?
Математика
В саду рослик 32 дерева. Яблонь на 4 дерева больше ,чем груш, вишен на 2 дерева больше, чем слив ,и в 4 раза больше,чем груш. Определите сколько яблоневых, грушевы, сливовох и вишневый деревьев растет в саду в отдельности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Г+4+Г+2+С+С=32, 2Г+2С=26, Г+С=13, ТОГДА Я+В=Г+4+4Г=32-13=19, ОТСЮДА Г=3, Я=Г+4=7, В=4Г=12, С=13-Г=10,Щ Т.Е. ОТВЕТ: 7+3+12+10
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