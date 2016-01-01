В саду рослик 32 дерева. Яблонь на 4 дерева больше ,чем груш, вишен на 2 дерева больше, чем слив ,и в 4 раза больше,чем груш. Определите сколько яблоневых, грушевы, сливовох и вишневый деревьев растет в саду в отдельности?

Математика

В саду рослик 32 дерева. Яблонь на 4 дерева больше ,чем груш, вишен на 2 дерева больше, чем слив ,и в 4 раза больше,чем груш. Определите сколько яблоневых, грушевы, сливовох и вишневый деревьев растет в саду в отдельности?

Автор: Гость