Нужна краткая запись к задачке На стоянке было 12 легковых машин, грузовых машин- в 4 раза меньше, чем легковых, а мотоциклов- в 5 раз меньше, чем легковых и грузовых машин вместе. Сколько мотоциклов было на стоянке.
Математика
Нужна краткая запись к задачке На стоянке было 12 легковых машин, грузовых машин- в 4 раза меньше, чем легковых, а мотоциклов- в 5 раз меньше, чем легковых и грузовых машин вместе. Сколько мотоциклов было на стоянке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лег. Машин-12 Грузовых-в 4< чем лег Мотоциклов-в 5 > чем груз и лег вместе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В саду рослик 32 дерева. Яблонь на 4 дерева больше ,чем груш, вишен на 2 дерева больше, чем слив ,и в 4 раза больше,чем груш. Определите сколько яб...
Русский язык
Математика
Два поезда идут навстречу друг к другу.Один из них вышел на 2 часа раньше и движетс?? со скоростью 47 км ч.Скорость второго на 13 км больше.Поезда ...