Нужна краткая запись к задачке На стоянке было 12 легковых машин, грузовых машин- в 4 раза меньше, чем легковых, а мотоциклов- в 5 раз меньше, чем легковых и грузовых машин вместе. Сколько мотоциклов было на стоянке.

Математика
Нужна краткая запись к задачке На стоянке было 12 легковых машин, грузовых машин- в 4 раза меньше, чем легковых, а мотоциклов- в 5 раз меньше, чем легковых и грузовых машин вместе. Сколько мотоциклов было на стоянке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лег. Машин-12 Грузовых-в 4< чем лег Мотоциклов-в 5 > чем груз и лег вместе
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