Нужна краткая запись к задачке На стоянке было 12 легковых машин, грузовых машин- в 4 раза меньше, чем легковых, а мотоциклов- в 5 раз меньше, чем легковых и грузовых машин вместе. Сколько мотоциклов было на стоянке.

Математика

Нужна краткая запись к задачке На стоянке было 12 легковых машин, грузовых машин- в 4 раза меньше, чем легковых, а мотоциклов- в 5 раз меньше, чем легковых и грузовых машин вместе. Сколько мотоциклов было на стоянке.

Автор: Гость