Сироп составляет 3/8 напитка,а остальное -вода.В напитке сиропа меньше,чем воды на 300 Г.Сколько приготовлено напитка?

Математика
Сироп составляет 3/8 напитка,а остальное -вода.В напитке сиропа меньше,чем воды на 300 Г.Сколько приготовлено напитка?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1- 3/8= 5/8 5/8-3/8=2/8- разница в весе между сиропом и водой Из условия задачи 2/8=300 Чтобы найти общий вес, надо (300/2)* 8=1200 Ответ Общий вес напитка 1200г
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