Сироп составляет 3/8 напитка,а остальное -вода.В напитке сиропа меньше,чем воды на 300 Г.Сколько приготовлено напитка?

Гость: Гость:

1- 3/8= 5/8 5/8-3/8=2/8- разница в весе между сиропом и водой Из условия задачи 2/8=300 Чтобы найти общий вес, надо (300/2)* 8=1200 Ответ Общий вес напитка 1200г