Начерти план своей комнаты Какие для этого нужны измерения комната 3 на 4
Математика
Начерти план своей комнаты Какие для этого нужны измерения комната 3 на 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 клеточки=1 метру. по горизонтали у тебя будет 6 клеток=3 метрам, по вертикали 8 клеток=4метра. получается прямоугольник со сторонами 3метра и 4 метра
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