Строение растительной клетки (оболочка , цитоплазма , ядро , пластиды , вакуоль
Биология
Строение растительной клетки (оболочка , цитоплазма , ядро , пластиды , вакуоль
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Плеточная стенка , клеточная мембрана, хлорофилл
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