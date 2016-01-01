Напиши знаки препинания в бусинах цепочки Б так, чтобы были истинны все утвержден??я: цепочка из 8 бусин - В цепочке Б многоточие идёт раньше двоеточия. - В цепочке Б открывающая скобка идёт раньше двоеточия. - В цепочке Б ...

Информатика

Напиши знаки препинания в бусинах цепочки Б так, чтобы были истинны все утвержден??я: цепочка из 8 бусин - В цепочке Б многоточие идёт раньше двоеточия. - В цепочке Б открывающая скобка идёт раньше двоеточия. - В цепочке Б тире идёт позже вопросительного знака. - В цепочке Б запятая идёт раньше двоеточия. - В цепочке Б точка идёт раньше закрывающей скобки. - В цепочке Б точка идёт раньше вопросительного знака. - В цепочке Б пятая бусина – с вопросительным знаком.

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