Скачать из тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 квадратных сантиметра и покажите фото фигуры

Математика

Скачать из тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 квадратных сантиметра и покажите фото фигуры

Автор: Гость