Скачать из тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 квадратных сантиметра и покажите фото фигуры
Математика
Скачать из тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 квадратных сантиметра и покажите фото фигуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Вспоминаем фигуры, кроме прямоугольника. - треугольник. квадрат, ромб, параллелепипед и трапеция.
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