Скачать из тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 квадратных сантиметра и покажите фото фигуры

Математика
Скачать из тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 квадратных сантиметра и покажите фото фигуры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Вспоминаем фигуры, кроме прямоугольника. - треугольник. квадрат, ромб, параллелепипед и трапеция.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажи распространенные предложения,докажи 1.тебе повезло? 2.мама и папа вернулись.3.друзья пели и танцевали.4.скоро совсем стемнеет. 5. на улице ...
Ответить
Математика
Запишите три значения переменной при которых неравенство будет верным х+117<123
Ответить
Обществознание
Установите соответствие между факторами производства и их составляющими:К каждо?? позиции левого столбика подберите составляющее правого столбика. ...
Ответить
Математика
Решить уравнение С1.
Ответить
История
Как называется просторный царский двор для торжественных приёмов ?
Ответить