Установите соответствие между факторами производства и их составляющими:К каждо?? позиции левого столбика подберите составляющее правого столбика. А)Квалификация работников------------1)Земля Б)Элеватор-----------------------...

Обществознание
Установите соответствие между факторами производства и их составляющими:К каждо?? позиции левого столбика подберите составляющее правого столбика. А)Квалификация работников------------1)Земля Б)Элеватор------------------------------------2)Труд В)Каменный уголь---------------------------3)Капитал Г)Валютные инвестиции------------------4)Предпринимательство Д)Освоение нового рынка Е)Ведра и веники
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Ответ(ы) на вопрос:
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А) 4 Б) 1 В) 1 Г) 3 Д) 4 Е) 2
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