Скаите порядок диезов и бемолей. Кто знает. Я забыл. Спасибо
Музыка
Скаите порядок диезов и бемолей. Кто знает. Я забыл. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фа,до,соль,ре,ля,ми,си - диезы Си,ми,ля,ре,соль,до ,фа - бемоли
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