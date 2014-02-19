Сказали в школе подготовить рассказ о чем говорят животные? кто скажет только быс??ро к завтрешнему дню надо! (19.02.14) сочинить

Гость: Гость:

Животные могут говорить обо всем на свете . Может они говорят про погоду ,может о жизни или даже о нас . Животные мне кажется как и мы умные и "разговорчивые;животные .Их рассказ может быть увлекательным , грустным , смешным .И только животные его понимают . люди не могут этого понять .Не зра говорят что все звери умные и верные .