Скажите пожалуйста информацию о жемчуге
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Скажите пожалуйста информацию о жемчуге
Ответ(ы) на вопрос:
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Жемчуг- биогенное твердое , округленное или неправильной формы , извлекаемое из раковин некоторых морских и речных моллюсков. образование жемчуга является защитной реакцией организма Моллюска на любое инородное тело, попавшее в мантию или между мантией и раковиной. Ценится как драгоценный камень и используется для производства ювелирных изделий. Добыча жемчуга ведется в Красном море и Персидском заливе, а также у берегов Шри-Ланки и Японии.
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