Скажите пожалуйста информацию о жемчуге

Окружающий мир
Скажите пожалуйста информацию о жемчуге
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жемчуг- биогенное твердое , округленное или неправильной формы , извлекаемое из раковин некоторых морских и речных моллюсков. образование жемчуга  является защитной реакцией  организма  Моллюска на любое инородное тело, попавшее в мантию или между мантией и раковиной. Ценится как драгоценный камень  и используется для производства ювелирных изделий.  Добыча жемчуга ведется  в Красном море и Персидском заливе, а также у берегов Шри-Ланки и Японии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автомобиль проехал s км со скоростью 65 км/ч. Сколько времени автомобиль был в пути
Ответить
Математика
Решите уровение 7,36x-3,6=39,48
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста срочно надо номер 59
Ответить
Математика
Найдите.а)сумму наибольшего четырёхзначного числа и наибольшего пятизначного чи??ла. б)разность наименьшего шестизначного число
Ответить
Русский язык
Разобрать по составу недолговекая
Ответить