Скажите пожалуйста информацию о жемчуге

Гость: Гость:

Жемчуг- биогенное твердое , округленное или неправильной формы , извлекаемое из раковин некоторых морских и речных моллюсков. образование жемчуга является защитной реакцией организма Моллюска на любое инородное тело, попавшее в мантию или между мантией и раковиной. Ценится как драгоценный камень и используется для производства ювелирных изделий. Добыча жемчуга ведется в Красном море и Персидском заливе, а также у берегов Шри-Ланки и Японии.