Здравствуйте дорогие друзья ! помогите мне прошу вас ответить положиательно на эти четыре вопроса: 1 кого называют отроком? и почему? 2Почему принято считать подростковый возраст переходным? 3 Может ли самостоятельность быть от...

Обществознание
Здравствуйте дорогие друзья ! помогите мне прошу вас ответить положиательно на эти четыре вопроса: 1 кого называют отроком? и почему? 2Почему принято считать подростковый возраст переходным? 3 Может ли самостоятельность быть отрицательным качеством, и почему? 4 Как ты считаешь нужно ли обучать мальчиков стирать готовить еду ухаживать за младенцами? буду вам очень благодарна!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отроком называют подростка то есть человека который постепенно переходит во взрослую жизнь. В переходном возрасте подросток сталкивается с проблемами взрослых потому что , он взрослеет. Если самостоятельно принимать решения то они должны быть разумными . Я считаю что уборкой и готовкой должна заниматься женщина а мужчина иногда помогать ей , а за ребёнком должны заботиться двое и мама и папа . 
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