Здравствуйте дорогие друзья ! помогите мне прошу вас ответить положиательно на эти четыре вопроса: 1 кого называют отроком? и почему? 2Почему принято считать подростковый возраст переходным? 3 Может ли самостоятельность быть от...

Гость: Гость:

Отроком называют подростка то есть человека который постепенно переходит во взрослую жизнь. В переходном возрасте подросток сталкивается с проблемами взрослых потому что , он взрослеет. Если самостоятельно принимать решения то они должны быть разумными . Я считаю что уборкой и готовкой должна заниматься женщина а мужчина иногда помогать ей , а за ребёнком должны заботиться двое и мама и папа .