Скажите пожалуйста, какая основная мысль в балладе " Лесной царь " , только ответ должен быть где-то на 5 предложений. за ранее спасибо.
Литература
Скажите пожалуйста, какая основная мысль в балладе " Лесной царь " , только ответ должен быть где-то на 5 предложений. за ранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поэт описывает отца с сыном, скачущих на коне через лес в непогоду вечерней порой. Сыну кажется, что его манит к себе лесной царь; отец же объясняет ему, что это всё ему мерещится. В конце сын кричит о том, что лесной царь нагнал его. Когда они наконец приезжают домой, отец обнаруживает, что ребёнок мёртв.
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