Скажите пожалуйста,какие окончания у 1скл.,а какие у 2скл.? Напишите примеры и объясните почему так.

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Скажите пожалуйста,какие окончания у 1скл.,а какие у 2скл.? Напишите примеры и объясните почему так.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 скл окончания а,я(м.р и ж.р). Например лиса окончание а и земля оканчание я.  2 скл средний род и м.р без окончания .Например конь (м.р. Окончание нулевое) окно (с.р)
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