Скажите пожалуйста,какие окончания у 1скл.,а какие у 2скл.? Напишите примеры и объясните почему так.
Русский язык
Скажите пожалуйста,какие окончания у 1скл.,а какие у 2скл.? Напишите примеры и объясните почему так.
Ответ(ы):
Гость:
1 скл окончания а,я(м.р и ж.р). Например лиса окончание а и земля оканчание я. 2 скл средний род и м.р без окончания .Например конь (м.р. Окончание нулевое) окно (с.р)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Найдите такое предложение,которое связано с предыдущим с помощью союза и личных местоимений. (1)В жаркий июльский полдень,ровно через год после т...
Английский язык