Сказка листопадничка приключение придумать

Гость: Гость:

Если тебе подкинуть мыслю..то пожалуйста: К примеру был обычный осенний день(Дул ветер, лес шумер издавая страшный гул) У пруда росло большое дерево. На нём было много-много зелёных листьев. Листья дружно радовались летнему солнцу и рассказывали друг другу о том, что видели. Но вот наступила осень. Дни становились всё холоднее. Однажды ветерок сорвал пару листиков, и они, медленно кружась, упали на землю. Путешествие им так понравилось, что они захотели рассказать о нём своим братьям. Но братья были высоко и не слышали того, что шептали им путешественники. Прошло ещё несколько дней, и все братья были вместе. Они лежали под деревом, ждали наступления зимы и рассказывали друг другу сказки.