Сказка с повествовательнымию, вопросительными и побудительными предложениями

Русский язык
Сказка с повествовательнымию, вопросительными и побудительными предложениями
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Колобок)) Думаю практически любая детская сказка подойдет
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