Схеме превращений Me-ne+Me+n соответствуют уравнения реакций а)CuO+H2+Cu+H2O; б)Zn+H2SO4=ZnSO4+H2; в)Fe2O3+3CO+Fe+3CO; г)2Al+3S+Al2S НАПИШИТЕ уравнения протекающих реакций

Химия
Схеме превращений Me-ne+Me+n соответствуют уравнения реакций а)CuO+H2+Cu+H2O; б)Zn+H2SO4=ZnSO4+H2; в)Fe2O3+3CO+Fe+3CO; г)2Al+3S+Al2S НАПИШИТЕ уравнения протекающих реакций
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A. CuO+H2=Cu+H2O б. Zn+H2SO4=ZnSO4+H2 в.нет г.2Al+3S=Al2S3 некорректно написано задание, я понял его вот так
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