Найдите длину боковой стороны равнобедренного треугольника если площадь равна 480, а длина основания 32
Алгебра
Найдите длину боковой стороны равнобедренного треугольника если площадь равна 480, а длина основания 32
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к треуг. равноб бок сторона-х.S=x·x·32=480 32x^2=480 x^2=15 x=корень из 15
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