Почему зигота делится только митозом, но образуются разные ткани и органы?

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Возникновение различных клеток из одной зиготы обусловлено различной активностью генов в этих клетка. Т.е. каждая клетка содержит в своём геноме информацию о всех структурах организма, но активны в ней лишь те, которые ей необходимы. Как она определяет какие гены ей нужны? Это довольно сложный вопрос, но основная теория заключается в том, что это во многом зависит от положения клетки относительно других и от межклеточных взаимодействий.