Какая связь между цветом крови и кислопродом

Биология
Какая связь между цветом крови и кислопродом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В крови содержится молекулы кислорода . "На долю растворенного газообразного кислорода приходится примерно лишь 1,45 % от общего его количества в крови. Основная масса кислорода (98,55 %) связана гемоглобином"
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