Напишите сочинение на тему" Вещь , которая ожила". Пожалуйста!

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Напишите сочинение на тему" Вещь , которая ожила". Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне бфло несколько лет . Я Учился в школе . И ходил в художистовную школу, и там я забыл кисть для рисования . Мне дал друг Костя . И когда урок зачнончелся я забыл ему одать . Прихожу домой делою уроки и вдруг слышу что то из портфеля шуршит я и спугался . Подошол к портфелю беру ,и бросаю на пол. Там с голосом ,,кто мне мешает спать" вылазеет кисточка . Мы водно и тоже время закричали АААА я говорю ты кто кисть отвечает сначала ты скажи , ну я Вася а ты, я кисть меня зовут белеляка . А хорошо залезай в портфель и спи на утромя вернул кисть Кости
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