Изобрази зрачёк при свете (а) и в темноте (б)

Окружающий мир
Изобрази зрачёк при свете (а) и в темноте (б)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Под воздействием света зрачок сужается, нарисуй глаз и маленькую окружность зрачка. В темноте зрачок увеличивается нарисуй глаз но с немного увеличенным зрачком вот и все.
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