Help me! 4 задание. буду благодарна.

Математика
Help me! 4 задание. буду благодарна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот посмотри . Может можно как-то по-другому , но какие натуральные числа не возьми всегда будет так...
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