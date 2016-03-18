Дана непустая последовательность символов. Постройте и напечатайте множество, элементами которого являются встречающиеся в последовательности цифры от “0” до “9''

Информатика
Дана непустая последовательность символов. Постройте и напечатайте множество, элементами которого являются встречающиеся в последовательности цифры от “0” до “9''
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.1, сборка 1201 от 18.03.2016 begin   var s:string:='The factors of 12 are 1, 12, 2, 6, 3 and 4';   s.Where(c->c in ['0'..'9']).Distinct.Println end. Результат выполнения программы: 1 2 6 3 4 Если хочется именно СОЗДАТЬ множество, а потом его вывести, то: // PascalABC.NET 3.1, сборка 1201 от 18.03.2016 begin   var s: string := 'The factors of 12 are 1, 12, 2, 6, 3 and 4';   var s1:=s.Where(c -> c in ['0'..'9']).Distinct;   var c:set of '0'..'9':=[];   foreach var e in s1 do Include(c,e);   Writeln(c) end. Результат выполнения программы: {3,2,4,6,1}
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