Смесь магния и оксида магния массой 12 обработали раствором соляной кислоты. В рез??льтате реакции выделилось 3.36 л (н. у.) водорода. Определите массовую долю (в%) оксида магния в смеси.

Химия
Смесь магния и оксида магния массой 12 обработали раствором соляной кислоты. В рез??льтате реакции выделилось 3.36 л (н. у.) водорода. Определите массовую долю (в%) оксида магния в смеси.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В смеси Mg и MgO с соляной кислотой с выделением водорода реагирует магний по уравнению реакции: x                       3,36 лMg     + 2HCl = MgCl2 + H21 моль                  1 моль24 г/моль               22,4 л/моль24 г                    22,4 л Составляем пропорцию и находим массу магния x, г. x = (24 г * 3,36 л)/22,4 л = 3,6 г Находим массу оксида магния в смеси: 12 - 3,6 = 8,4 г Массовая доля оксида магния в смеси:  ω (MgO) = (m (MgO)/m смеси) *100 % = (8,4/12)*100% = 70 %. Ответ: 70 %
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