Сходство и различия древнегреческого театра и современного

Гость: Гость:

Сходство : сцена , зал , декорации , актёры выступающие на сцене , думаю что ты можешь посмотреть на фотографии в интернете и посмотреть сходство. Различии : у греков театр был не крытый , а сейчас у нас крытый , вместо кресел у греков были каменные ступеньки или чтото похожие . Думаю всё это правильно.