Сходство и различия древнегреческого театра и современного

История
Сходство и различия древнегреческого театра и современного
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходство : сцена , зал , декорации , актёры выступающие на сцене , думаю что ты можешь посмотреть на фотографии в интернете и посмотреть сходство. Различии : у греков театр был не крытый , а сейчас у нас крытый , вместо кресел у греков были каменные ступеньки или чтото похожие . Думаю всё это правильно.
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