Напишите пожалуйста 10 словосочетаний с числительными в разных падежах
Русский язык
Напишите пожалуйста 10 словосочетаний с числительными в разных падежах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восемь книг,на шестом этаже,пятого марта,второй пары,три скамьи,двадцати сотрудникам,сто бабочек,первой страницей,пятая точка,шестое чувство
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