Сосчитай в словах буквы,звуки ,слоги.Запиши их.букварь класс вечер уголь
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Сосчитай в словах буквы,звуки ,слоги.Запиши их.букварь класс вечер уголь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Букварь -[б у к в а р']- 7 букв 6 звуков (ь звука не обозначает) класс [к л а с ]- 5 б, 4 зв вечер [в е ч е р] - 5 б, 5 зв уголь [у г а л'] 5 б, 4 зв (ь звука не обозначает)
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