Решите пожалуйста задачу:При взаимодействии 10 г оксида магния с серной кислотой получен сульфат магния массой 26,4г. Рассчитайте массовою долю выхода продукта реакций

Химия

Решите пожалуйста задачу:При взаимодействии 10 г оксида магния с серной кислотой получен сульфат магния массой 26,4г. Рассчитайте массовою долю выхода продукта реакций

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