Решите пожалуйста задачу:При взаимодействии 10 г оксида магния с серной кислотой получен сульфат магния массой 26,4г. Рассчитайте массовою долю выхода продукта реакций
Химия
Решите пожалуйста задачу:При взаимодействии 10 г оксида магния с серной кислотой получен сульфат магния массой 26,4г. Рассчитайте массовою долю выхода продукта реакций
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MgO + H2SO4 = MgSO4 + H2O n(MgO)= 10/40= 0.25 моль n(MgSO4)= 26.4/120= 0.22 моль n"(MgSO4)= 0.25 моль m(теор)= 0.25 моль* 120г/моль=30г W(вых)= 26.4/30*100%=88% Ответ: W(вых)= 88%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В вазе лежало 15 карамелек и 12 ирисок. дети съели несколько конфет после этого оста??ось 20 конфет. сколько сьели конфет
Математика
Список заданий викторины состоял из 33 вопросов. За каждый правильный ответ ученик получил 7 очков,за неправильный ответ с него списывали 11 очков,...
Математика