Склади два речення зі словом голова так ,щоб воно мало різні значення

Українська мова
Склади два речення зі словом голова так ,щоб воно мало різні значення
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В мене є голова. Батько голова сім"ї.
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