Склади текст-міркування на тему,, Ліс-легені планети,, (5-7 речень)
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Склади текст-міркування на тему,, Ліс-легені планети,, (5-7 речень)
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Чему равна масса ртути которой при кипении было сообщено количество теплоты 600кдж удельная теплота парообразования ртути 0.3*10в6 степини .
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