Склади текст-міркування на тему,, Ліс-легені планети,, (5-7 речень)

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Склади текст-міркування на тему,, Ліс-легені планети,, (5-7 речень)
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