Складіть 2 речення з зворотом,буду очень рад
Українська мова
Складіть 2 речення з зворотом,буду очень рад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дбаючи про навколишнє середовище,ми зберігаємо світ чистим. Подолавши довгий шлях,діти вирішили відпочити.
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