Складіть 3-5 речень із дібраними синонімами з вправи 92
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Складіть 3-5 речень із дібраними синонімами з вправи 92
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Мій товариш полюбляє їсти малину. 2)Музика грала дуже гучно 3) Лице було все у муці. 4) Радості не було меж 5) Україна - могутня держава
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