Складіть і запишіть по два речення з кожним дієсловом так , щоб в одному випадку воно було безособовим , а в іншому - особовим. пече тьмяніе мрячить

Українська мова
Складіть і запишіть по два речення з кожним дієсловом так , щоб в одному випадку воно було безособовим , а в іншому - особовим. пече тьмяніе мрячить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Пече сонце із ранку до вечора. Ось вже давно пече . 2Тьмяніє вечір навкруги своє темнотою світ пожирає Ох ,давно вже по тмяніло . 3 Щось вже дуже довго мрячить Мрячить , і мрячить ні краю ні кінця .
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