Складіть і запишіть по два речення з кожним дієсловом так , щоб в одному випадку воно було безособовим , а в іншому - особовим. пече тьмяніе мрячить

Українська мова

Складіть і запишіть по два речення з кожним дієсловом так , щоб в одному випадку воно було безособовим , а в іншому - особовим. пече тьмяніе мрячить

Автор: Гость