Скласти 3 прості та 3 складні речення
Українська мова
Скласти 3 прості та 3 складні речення
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.) Ще ходить осiнь по опалiм листi, ще журавлиний ключ не вiдбринiв. 2.) Сонце в сонних лiсах вii нiжно вiдкрило, а вiдлуння в горах день новий розбудило. 3.) Зелю огорта рожева тиша, вечiр опускаеться з небес, вiн сопiлку з очерету рiже i лунае тихий полонез. эт 3 складных Хочу плакати, але замість того завждисміюся. У школі готуються до свята рідної мови. Не брудни криниці, бо схочеш водиці.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Математика
Розвязок задачі: Довжину прямокутника зменшили у 2 рази, а ширину збільшили на 1 дм й одержали квадрат. Знайти сторону квадрата, якщо площа прямоку...