Скласти 3 прості та 3 складні речення

Гость: Гость:

1.) Ще ходить осiнь по опалiм листi, ще журавлиний ключ не вiдбринiв. 2.) Сонце в сонних лiсах вii нiжно вiдкрило, а вiдлуння в горах день новий розбудило. 3.) Зелю огорта рожева тиша, вечiр опускаеться з небес, вiн сопiлку з очерету рiже i лунае тихий полонез. эт 3 складных Хочу плакати, але замість того завждисміюся. У школі готуються до свята рідної мови. Не брудни криниці, бо схочеш водиці.