Скласти 3 прості та 3 складні речення

Українська мова
Скласти 3 прості та 3 складні речення
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Гость:
1.) Ще ходить осiнь по опалiм листi, ще журавлиний ключ не вiдбринiв. 2.) Сонце в сонних лiсах вii нiжно вiдкрило, а вiдлуння в горах день новий розбудило. 3.) Зелю огорта рожева тиша, вечiр опускаеться з небес, вiн сопiлку з очерету рiже i лунае тихий полонез. эт 3 складных Хочу плакати, але замість того завждисміюся. У школі  готуються до свята рідної мови.  Не брудни криниці, бо  схочеш водиці.
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