Рассказ о жизни козаков востание 1591-1596? кратко пожалуйста

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Кратко не получится Антифеодальные выступления крестьянских, городских и казацких масс переросли в конце XVI в. в мощные народные восстания, охватившие обширные территории украинских земель. Активное участие в этих восстаниях принимало население Киева. Восстание 1591—1593 гг. под руководством Криштофа Косинского, вспыхнувшее в районе Белой Церкви, вскоре распространилось на все Поднепровье. Повстанческие отряды освободили Триполье, Богуслав, Переяслав. Зимой 1592 г. они несколько раз осаждали Киев. Однако мощная крепостная артиллерия, наносившая значительный урон крестьянско-казацким отрядам, вынуждала их снимать осаду города. В боях за Киев повстанцам с помощью местных жителей удавалось добывать трофеи: пушки, порох, военное снаряжение. Под влиянием восстания активизировалась классовая борьба в самом Киеве. Ремесленники и мелкие торговцы работные люди промыслов и рядовые казаки, проживавшие в городе, организовывали небольшие отряды, совершали нападения на представителей королевской администрации, шляхту, польско-шляхетские войска. Отдельные отряды горожан успешно действовали также на территории Киевского воеводства. В частности, на протяжении 1592 г. они несколько раз нападали на владения Межигорского монастыря. Летом 1592 г. крестьянско-казацкое восстание под руководством К. Косинского вспыхнуло с новой силой. Повстанческое войско пополнилось отрядами крестьян, казаков, горожан, которые действовали на Киевщине, Брацлавщине, Волыни. Новые черты в развитии восстания обусловили необходимость освобождения Киева — традиционного экономического, политического и культурного центра украинских земель. На протяжении июня — августа 1592 г. повстанческие отряды неоднократно пытались овладеть городом. Как свидетельствовал киевский воевода К. Острожский, они «нападали на город и Киевский замок, забирали лучшие пушки, порох и все огнестрельное оружие» 62. Однако на длительное время удержать в своих руках Киев повстанцам не удалось. Под натиском польско-шляхетских отрядов они вынуждены были оставить город и отступить на Волынь. После поражения повстанцев под Пяткой (февраль 1593 г.) и заключения договора с представителями польско-шляхетского правительства К. Косинский с незначительным отрядом казаков возвратился на Запорожье. Крестьянско-казацкие восстания конца XVI в. потерпели поражение. Однако именно они положили начало мощной волне освободительного движения на украинских землях против польско-шляхетского господства. Во всенародную борьбу за воссоединение Украины с Россией свой весомый вклад внесло также население Киева.