Предложения - (запреты) для взрослых с частицей нет

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Предложения - (запреты) для взрослых с частицей нет
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не курить,не парковаться,не ругать детей,не заставлять детей делать уроки,не заставлять детей есть суп. надеюсь подойдёт
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Русский язык
Предложения - (запреты) для взрослых с частицей нет
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