Зачем и какое веселье приготовил Троекуров для учителя?

Литература
Зачем и какое веселье приготовил Троекуров для учителя?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что это была его любимая забава ,а учитель был крестьянином ведь со знатной особой он так не поступил бы. Ещё он хотел позабавиться некто не знал отакой завязке
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