Что такое азимут?Можете дать определение.И как его искать?

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Азимут — это угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между направлениями на север и на ориентир. Азимут измеряется в градусах от 0° до 360°. если за исходное направление принимается географический меридиан, азимут называется истинным; если за исходное направление принимается магнитный меридиан, азимут называется магнитным. Имея компас, вы можете легко определить магнитный меридиан. для перехода от магнитного меридиана к истинному нужно знать магнитное склонение в точке наблюдения. величина магнитного склонения указывается на многих картах. Подготовка данных для движения по азимутам ведется по топографическим картам или по аэроснимкам. она состоит из изучения и выбора маршрута, определения магнитных азимутов и расстояний между ориентирами, расчета времени движения и оформления данных для ориентировки в пути. Движение по азимуту заключается в определении на местности нужного направления движения по данному азимуту и выдерживании этого направления при движении. для того, чтобы не сбиться с азимута, рекомендуется знать следующие приемы. Первый прием — это использование промежуточных ориентиров. определите по компасу направление, соответствующее азимуту, наметьте какой-нибудь заметный предмет (дерево, куст) , находящийся строго на нужном направлении. этот предмет и будет первым промежуточным ориентиром. дойдя до первого промежуточного ориентира, таким же образом определите второй промежуточный ориентир и двигайтесь к нему и т. д. Второй прием — установка вех на пройденном пути с целью выдерживания направления. начав движение по азимуту, через определенные промежутки пути туристы оставляют, например, забитые колья. оглядываясь в ходе движения, следят, чтобы направление не отклонялось от линии, отмеченной оставленными вехами-кольями. на выпавшем снегу можно контролировать движение, наблюдая за остав-шимимся позади лыжней или цепочкой следов. Третий прием — использование товарища для выдерживания нужного направления. ведущий намечает нужное направление по компасу и показывает его товарищу. тот начинает движение в указанном направлении, а ведущий, находясь сзади, корректирует движение. заметить отклонение от требуемого направления, допущенное идущим впереди, значительно легче, чем свое собственное. обычно в качестве «впереди идущего» используют одного, реже двух человек. Четвертый прием направлен на устранение ошибки, возникающей при обходе мелких препятствий — плотно растущих групп деревьев, кустов, завалов. чтобы ошибка не накапливалась, рекомендуется обходить препятствия поочередно то справа, то слева. Пятый прием рассчитан на тот случай, если на пути встречается препятствие, значительное по размеру. например, озеро. идите вдоль препятствия, наметив новый азимут и ведя счет пар шагов. достигнув конца препятствия, поверните и следуйте по основному азимуту. когда препятствие будет пройдено, возьмите азимут, обратный тому, по которому происходило движение вдоль препятствия (обратным считается азимут, отличающийся от данного на 180°). пройдя по обратному азимуту точно такое же число пар шагов, снова поверните на первоначальный азимут.