Подробно распишите, при каких значениях a, уравнение не будет иметь корней x-5 / x+9 = a-x / x+9

Математика

Подробно распишите, при каких значениях a, уравнение не будет иметь корней x-5 / x+9 = a-x / x+9

Автор: Гость