Подробно распишите, при каких значениях a, уравнение не будет иметь корней x-5 / x+9 = a-x / x+9
Математика
Подробно распишите, при каких значениях a, уравнение не будет иметь корней x-5 / x+9 = a-x / x+9
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Применено условие существования дроби
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