Айвенго-вічний лицар Ричарда Левове сердце-участь у христовому поході захист чес??і англосаксів на турнірі повернення на батьківщину з метою надання допомоги королю ,,,,,,треба написати більш розширено

Литература
Айвенго-вічний лицар Ричарда Левове сердце-участь у христовому поході захист чес??і англосаксів на турнірі повернення на батьківщину з метою надання допомоги королю ,,,,,,треба написати більш розширено
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Айвенго був вЫдважним лицарем хрестовиком який захистив честь англосаксЫв в турнЫры з БуагЫльбером та спас Ребеку выд жахливоИ смертЫ              Пробач за непавильну розкладку сподЫваюсь, що допомогла. ( (Нам таж цей БРЕД задали читати)
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