Айвенго-вічний лицар Ричарда Левове сердце-участь у христовому поході захист чес??і англосаксів на турнірі повернення на батьківщину з метою надання допомоги королю ,,,,,,треба написати більш розширено

Гость: Гость:

Айвенго був вЫдважним лицарем хрестовиком який захистив честь англосаксЫв в турнЫры з БуагЫльбером та спас Ребеку выд жахливоИ смертЫ Пробач за непавильну розкладку сподЫваюсь, що допомогла. ( (Нам таж цей БРЕД задали читати)